El tamaño sí importa para Luciana Salazar, relata su experiencia en playas nudistas

Asegura que no es una habitué de las playas nudistas, pero en su programa Chismoses, que conduce a través de la señal de NET TV, hizo una particular confesión.

“El año pasado cuando estuve un mes esperando al nacimiento de mi hija (Matilda) en Miami, pasamos por Sunny Isles y ahí al lado hay una playa nudista. La gente está ahí y yo no estoy acostumbrada… entonces terminás mirando un poco. Allá es todo tan natural que a nadie se atreve a sacar una foto, son más respetuosos”, partió contando Luli.

“Realmente no soy una habitué de las playas nudistas, y el que es principiante o pasa por ahí… mira. Voy a confesar que miraba los tamaños, miraba eso. ¡Y sí, te llama la atención, tengo que ser sincera! Obviamente, los hombres también deben ver a las mujeres”, se defiende la argentina.

“Yo me he desnudado en revistas, pero nunca me animo a desnudarme en una playa. Hacerlo en una revista no me genera tanto pudor, pero estar en el momento en vivo con veinte mil personas mirando, eso me intimida”, reconoce la ex reina de Viña.