El tatuaje que Vale Roth dedica a quienes la critican constantemente

Llego desde Miami con su novio Miguel y de inmediato sorprendió a sus seguidores con una publicación en su Instagram.

Valentina Roth, ex chica “Yingo”, esta vez estampó en su piel un directo mensaje a todos quienes la critican, ya que asegura -a sus 27 años- está cansada de recibir malos comentarios a través de las redes sociales.

“Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones. Me va a doler y quizás me lastime, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas, porque gracias a cada cosa vivida hoy soy lo que soy”, dice parte del texto que tatuó en su brazo.

Desde hace un tiempo la modelo ha tatuado con diferentes diseños su cuerpo.

Mira otra imagen: