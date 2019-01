“Esto es una estafa” Maura Rivera advierte sobre oscuro negocio que usa su imagen

La bailarina y esposa del futbolista Mark Gonzalez, Maura Rivera, está desesperada, necesita que se sepa lo antes posible de un caso de fraude que se ha difundido a través de redes sociales y que usa su imagen para promocionarse.

“Me etiquetaron en una publicación en mi cuenta de Facebook donde aparecía yo en un imagen en el “Muy Buenos Días” (de una entrevista que dio el 2014), diciendo que estaba recomendando en vivo, en el mismo matinal, invertir en una plataforma de modelo de negocio que daba más dinero, y en el que yo también había invertido”, dice la modelo.

“Incuso había una foto en la que decía que había convencido a María Luisa Godoy (animadora del matinal de TVN y el Festival de Viña 2019) a depositar $135.000, en vivo, para el negocio que daba más dinero, y en el que yo también había invertido”, relata a Las Últimas Noticias.

“Me empezaron a llegar un montón de posteos y mensajes directos a mi cuenta de Instagram, de gente preguntando cómo lo hacía para invertir, dónde depositaba para entrar al negocio, que les mandara el número de cuenta para depositar. También me di cuenta que el mismo aviso estaba en otras redes sociales”, agrega.

Como no sabía qué hacer cuenta que comenzó a responder uno a uno los distintos posteos y mensajes que le llegaban consultándole dónde “invertir”.

“Empece a leer todos los mensajes directos que me llegaban, fueron más de 40 los que alcancé a responder. Les decía que esto era una estafa, que era mentira, que yo no estaba promocionando un negocio, que no lo hicieran. Y escribí una historia en mi Instagram que no caigan en esa mentira. Todavía me siguen escribiendo”.

Según Rivera la estafa funciona depositando dinero en una cuenta determinada y se supone que así se generaría más dinero. “Me da mucha pena que caigan en esta mentira”, finaliza la esposa de Mark González.