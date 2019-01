Flavia Medina sobre Joaquín Méndez: "Le gusta filmarse teniendo sexo"

La argentina lo dijo en un reality show.

El supuesto video sexual de Joaquín Méndez ha sido tema en los matinales y en los programas de farándula, ya que el panelista del “Mucho Gusto” negó ser el protagonista.

Sin embargo, los fanáticos de los realitys shows de Mega recodaron la vez en que Flavia Medina aseguró que al trasandino le gustaba grabarse.

“Yo lo conozco. Me ha pasado que me enteré de que sale con amigas al mismo tiempo. Me he enterado y él me cuenta o me muestra los videos (…). Le gusta filmarse teniendo sexo. Y sí, he visto algunos videos”.