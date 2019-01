"La verdad te hará libre": Recabarren y su sólido mensaje tras revelar identidad de padre de su hija

Camila Recabarren se ha encontrado en la palestra luego de que hace un par de días revelara la identidad del padre de su hija en la revista Sarah y asegurando que en los 5 años de vida que tiene su pequeña, el progenitor nunca la ha visto.

Pero cuando parecía que esta polémica había acabado, la panelista volvió a sorprender con un mensaje en una de sus últimas publicaciones de Instagram, en donde escribió un potente mensaje.

En la fotografía que consiguió más de 100 mil “me gusta”, escribió un mensaje que si bien no relataba una relación directa con el tema del padre de su hija, el tema a tratar era más que evidente.

“La verdad te hará libre, aunque primero te hará miserable“, comenzó narrando. “La verdad es como el sol, puedes ocultarla por un tiempo, pero no va a desaparecer. Envidian la Felicidad de aquellos !!!”.

“Conmigo no podrán !!! La vida sabe cuan valiente y fuerte soy. Seguiré cultivando valores que me entregó mi familia y que me sigue entregando la vida. Porque yo sí quiero ser una mejor persona hoy mañana y siempre”, sentenció.

Aquí puedes ver la publicación.