María Luisa Godoy descartó ninguneo festivalero

La animadora debutante del Festival de la Canción de Viña de Mar, desdramatizó luego que hace algunos días apareciera una gigantografía en el sector del Barrio Bellevista promocionando el certamen, pero sólo con la imagen de Martín Cárcamo, quien será su pareja en el escenario de la Quinta Vergara.

La conductora de TVN aseguró “me he sentido muy apoyada por Canal 13. Estoy agradecida, estoy contenta y no me voy a fijar en tonteras.”

Además, advirtió que “lo importante es que se promocione el Festival”

Versión número 60 del Festival que comienza el próximo domingo 24 de febrero y se extenderá hasta el viernes 1 de marzo.