Padre de Paloma Mami: "Ella siempre será mi Palomita, no Paloma Mami"

Paloma Mami se ha transformado en una cantante bien conocida y una influencer dentro de las redes sociales, por eso esta vez su padre quiso hablar de la vida de su hija y el tiempo que pasó en New york.

Jorge Luis Castillo dice “Ella siempre será mi Palomita, no Paloma Mami”, expresó el padre de la cantante chilena. Él se radicó en New York y ahí crió a sus hijas, Sofía y Paloma junto a su ex esposa, Andrea Astorga, por lo que nacieron en Estados Unidos. Luego de que ambos se separaran, Paloma y su madre se instalaron en Chile para radicarse aquí.

El padre comentó que sus hijas estuvieron en buenos colegios y en un buen barrio, ya que cuando sus hijas estaban pequeñas, Jorge se compró un departamento en el sector Upper East Side en New York y fue donde Paloma pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

Además, contó que Paloma siempre fue creativa, desde pequeña que quería ser diferente a los demás, vestirse distinto al resto y que cuando tenía 8 años le regalaron un piano eléctrico, fue en ese momento donde Paloma Mami comenzó a incursionar en la música y en el canto, grababa sus propias versiones de canciones conocidas.

Algo interesante para los fanáticos sobre la nueva cantante chilena. El padre relató que estuvo en un equipo de fútbol, fue la mejor del equipo y después en la secundaria quiso seguir las clases de dibujo y puntura.