Pura ternura: Andrea Molina presenta a su hija por primera vez en televisión

Andrea Molina presentó a hija en el Matinal “Mucho Gusto” de Mega, en el cual conversaron acerca de su relación entre su hija mayor y la menor. La pequeña, Laura tiene 12 años de edad y tiene un buen parecido a su madre, Molina debe compatibilizar sus tiempo con la menor y con Noelia, ya que ella vive con su padre.

La ex animadora expresó “yo tomé decisiones porque mi hija mayor me hizo darme cuenta que gran parte de mi vida había tenido que ver con mi trabajo. Muy obsesiva, muy responsable, muy profesional, muy metódica”.

Además agregó que “el ser diputada de la república para mí fue un tema, ocho años viajando todos los días, no llegaba temprano, a Laura la veía prácticamente durmiendo y eso sería, nos veíamos a veces en la mañana, con mi hija mayor pasó mucho eso“.

En este mismo contexto analizó la situación que viven esta situación por dedicarse demasiado a sus trabajos y expresó “Es un tema social, estamos en una sociedad muy machista, donde siempre la responsabilidad de la crianza es nuestra y eso tiene que cambiar, tiene que haber una co-responsabilidad, los padres también tienen que darse tiempo para salir con sus hijos, para conversar con ellos y abrazar a sus hijas”.

Laura comentó que no tenía mucho tiempo para ver a su madre y dijo “cuando llegaba estaba cansada, entonces se iba a acosar o veía cosas del trabajo”.

A pesar de esto la exparlamentaria manifestó que ha cambiado la situación y que ahora le dedica tiempo a su hija menor. Finalmente comentó “Nos sentamos, conversamos, me enseña a hacer slime, y es su mundo, yo me meto en ese mundo, me siento con ella y me conversa sus cosas, me muestra sus tenidas, se cambia de ropa y modela”.