Raquel Argandoña y Paty Maldonado discuten sobre la infidelidad

Todas alguna vez le hemos hecho esta pregunta a la amiga, ¿Qué harías si ves al novio de tu amiga con otra persona, se lo dicen o te quedas callada? Hoy en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado conversaron sobre esto.

Paty Maldonado dijo que “jamás se lo diría, no me meto en ese cuento, porque es muy delicado, no tengo derecho hacerlo”. Las panelistas tuvieron diferentes opiniones con respecto a esto y fue cuando Raquel le preguntó, si ves que tu amiga esta sufriendo ¿No le dirías?, la Maldonado dijo“no es problema mío, por qué que pasa cuando ellos se ponen en la buena”. Raquel contraria a las palabras de Paty, expresó“yo le digo o si no hablo con él”.

Además, la Paty contó que una vez una amiga de ella, la hermana de esta persona le comentó que vio a su marido con otra mujer y la amiga espero que el hombre llegara a su casa para luego dispararle, por eso expresó “yo no cometo ese error, el problema no es mio”.