Yanina Halabi acusa a "Pato" Laguna de querer sacarle plata: "Qué pena que no se pueda mantener solo"

“Todos en la calle vieron como mi ex pareja me maltrataba psicológicamente y físicamente”. Yanina Halabi recordó hace un tiempo en su cuenta de Instagram la tortuosa relación que vivió con Patricio Laguna que -en 2018- terminó con un fallo a favor de él por la tuición de los dos hijos de ambos.

Halabi volvió a referirse al tema en la red social y publicó una historia en donde se leía: “Disculpen mi descargo… pero ya no puede ser más Maricón el papá de mis hijos que no los deja hablar bien conmigo y me pide pensión… Qué pena que no se pueda mantener solo que quiere seguir sacándome plata”.

Luego, la animadora publicó una nueva foto, en la misma línea del mensaje anterior. “A trabajar para pagarle las cuentas a mi ex marido y mis hijos. Vamos que se puede”, escribió.