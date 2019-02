Euforia total: Fanática recordó el momento cuando los Backstreet Boys arribaron a Chile en 1998

Desde que informaron la llegada de la famosa banda de los Backstreet Boys sus fanaticadas no han parado de hablar del regresos de estos 6 chicos guapos a la Quinta Vergara.

Cabe recordar que las entradas para el jueves 28 de febrero el cual es el día de su presentación, batió un récord después de acabarse los boletos en solo dos horas.

Todo este furor después de que se supiera que la “boy band” volviera nuevamente a nuestro país, por lo que las iconicas imágenes del certamen de 1998 viñamarino.

Varios videos circulan y en el cual se muestran la euforia de las fans cuando los Backstreet llegaron a Santiago y a Viña del Mar.

Uno de los momentos más sorprendente fue cuando una adolescente lloraba desconsoladamente luego que no pudiera ver a Brian Littrell, quién es integrante de la banda.

Asimismo, esta misma fanática adolescente recordó como fue esa aventura hace 21 años en una visita al matinal de Canal 13, Bienvenidos y contó que “Cuando pasó el bus antes de la prueba de sonido, él (Brian) me vio. Yo abrí mi poster, el me tiró un beso y bueno… yo me desmayé. Mi amiga que estaba al lado me hablaba para que mirara, porque él seguía tirándome besos. No podía moverme”.