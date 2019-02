"La energía volvió": La restauradora postal que dejó el viaje de Joaquín Méndez a casa de sus padres

Estas último tiempo no ha sido piadoso con Joaquín Méndez luego de que se filtrara un supuesto video íntimo que protagonizaría él con otro hombre. Si bien el panelista de “Mucho Gusto” negó ser quien aparece en el registro, el tema se viralizó en las redes y más de algún rostro asegura que es él.

Este tema afectó emocionalmente a Joaquín Méndez, quien incluso se rompió mientras hablaba del tema en el matinal donde trabaja.

Bajo este contexto, el trasandino intenta dar una vueltva de página y viajó a Buenos Aires, Argentina, para vivir un momento de tranquilidad junto a su familia, y además acompañar a su prima que contraerá matrimonio.

“Se casa la prima!!! All together again!!! (todos juntos de nuevo)”, escribió el joven de 25 años en la publicación que rápidamente superó los 47 mil “likes” y se repletó de positivos comentarios de sus seguidores.

“Eres un chico precioso… no te rebajes al nivel de tanta gente envidiosa..”, “Sigue adelante con tu vida”, “tu sabes que en Chile te queremos mucho”, fueron solo algunos de los motivadores comentarios que recibió.

Aquí puedes ver la publicación:

Luego publicó una siguiente imagen que deja ver lo renovado que está luego de pasar un momento en familia, donde aseguró que “la energía volvió”.