Felipe Avello y su cercana relación a su exesposa: llegó a arrendar un departamento al lado de ella

El comediante que actualmente se encuentra preparando su rutina para el Festival de Viña 2019 entregó una abierta entrevista a Revista El Sábado, donde además de referirse a cómo le afecto la muerte de su hermano en su rutina humorística, se refirió a la cercana relación que mantiene con su exesposa.

“Lo que pasa es que yo siempre la he querido muchísimo”, comienza explicando el humorista que incluso ha trabajado con el pololo de su ex.

“Entonces, cuando nos separamos, yo no me quería alejar de ella, y ella tampoco se quería alejar de mí. Pero obviamente nuestro matrimonio no había funcionado. Los dos estábamos clarísimos sobre eso”, explicó en la entrevista.

La atípica solución.

Avello asegura que ambos se extrañaban tanto que la posibilidad de vivir lejos, era impensada. “Cuando pudimos, arrendé un departamento al lado de ella. Cuando vi la película de Freddie Mercury resulta que la pareja protagónica hace lo mismo: son vecinos. Con ella nos reíamos mucho de eso. Después me cambié a una casa súper grande y le dije: “Vente para acá”, aseguró el comediante que llegó a vivir con su exesposa.

No obstante, hoy vive solo con sus dos perros, aunque muy cerca de su exesposa, Ximena. “Sigo siendo amigo de su actual pareja. De hecho, él trabaja conmigo, es uno de los productores. Ella está feliz con su pololo, lo lleva a los museos los domingos, cosa que logró hacer conmigo al principio. Ximena también trabaja conmigo: ella hace los vestuarios”, narró Avello.