"Me he sentido como un futbolista": La recta final de María Luisa Godoy para Viña 2019

La actual animadora del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy, se está tomando las cosas con calma.

Así se ha podido apreciar tanto en la pantalla abierta -en sus últimos días a cargo del matinal “Muy buenos días” de TVN previo al certamen- y sus fotos, videos e historias de Instagram.

Es así como estos últimos días le ha tocado compartir más de una ocasión con el que será su compañero, Martín Cárcamo, rostro de Canal 13. En esta dinámica, ambos fueron entrevistados por la revista Wikén de El Mercurio de una forma especial: se tenían que entrevistar entre sí.

“Cuando me plantearon animar el festival, nunca se me ocurrió decir que no”, aseguró la animadora. Respecto a las continuas felicitaciones por este nuevo desafío declaró que “nunca me había pasado que me feliciten así. Me he sentido como un futbolista”.

Asimismo, recibió un “espaldarazo” de su colega en el escenario. “Vamos a estar espalda con espalda. Y siempre desde la humildad. Eso te lo agradezco, porque no eres subida por el chorro”, fue una de las confesiones de Martín a María Luisa, dando a conocer la buena onda que hay entre ambos.

De hecho, la misma María Luisa le deseó éxito en sus vacaciones a Martín para que en la segunda quincena de febrero estén ambos con todas las pilas para Viña 2019: