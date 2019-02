Catalina Pulido desclasifica escena de celos de Sandra O´Ryan

La polémica se desató luego que Catalina Pulido, en su rol de panelista del programa de farándula “Intrusos” de La Red, comentara una particular escena romántica y candente, protagonizada por Sandra O´Ryan y Hernán Contreras.

Cabe recordar que la actriz regresó a la pantalla chica, como la abogada Paula Correa en Pacto de Sangre, teleserie nocturna de Canal 13.

Frente al destape, la actriz nacional habló en el programa de farándula y comentó lo siguiente:

“No me compliqué nada. Estoy en otra parada en la vida, porque antes me complicaba mucho con ese tema y ahora no. La vida es cambio, movimiento y uno cambia.”

Ante este escenario, Catalina Pulido comentó en el mismo programa que Sandra antes era muy insegura, y luego, desclasificó el problema que tuvieron ambas, mientras grababan la teleserie Playa Salvaje, hace más de una década.

“A mí me hizo una escena de celos tremenda. En mi primera teleserie, en Iquique, Playa Salvaje, nos tocaba una escena tremenda con Cristián Campos. Ellos eran pareja en esa época. Yo venía recién saliendo, era muy matea, era una escena muy compleja, entonces yo quería ensayar con mi compañero”.

“Lo llamo a la habitación y le digo si le parece que nos juntemos a repasar la escena. Cristián conmigo siempre fue muy buena onda, me ayudó mucho. Me dice ‘ya, perfecto’. Acto seguido me tocan la puerta, yo pensé que era él. Abro, veo a una mujer completamente empapada, con el pelo mojado, envuelta en una toalla, y me empieza a increpar: ‘¡¿Qué te pasa con mi hombre?! Tal por cual’.

“Yo le paré el carro. Le dije: ‘Flaca, no tengo tiempo para andar joteando a tipos. Estoy trabajando, tengo que mantener una guagua. Francamente, atina’. Y yo creo que tenía que ver con las inseguridades que le provocaba la pareja que en ese tiempo tenía al lado”

O´Ryan aprovechó las cámaras de Intrusos, y también comentó que “Antes estás como atrapada, tu hija es más chica, el colegio, los apoderados, tu pareja, qué se yo, tanta cosa. Y yo en este momento de mi vida soy sola, soy abuela, mi hija está grande”.