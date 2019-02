Yanina Halabi vuelve a disparar contra Pato Laguna

La modelo pidió que la dejara tranquila.

Yanina Halabi y Patricio Laguna llevan un buen tiempo separados, pero las discusiones entre ambos siguen debido a la pensión de sus hijos.

“Hay veces que no los deja hablar conmigo, no le prenden el teléfono. Hace muchas cosas, ahora como se le acabó la plata de toda la plata que me sacó, está pidiendo pensión. Él dice que él trabaja, que no la necesita, pero se quedó con todo lo mío”, sostuvo en “Intrusos”.

Además Yanina le aseguró que está cansada con todo lo que ha pasado, por lo que le pidió a Patricio que la dejara tranquila, ya que él “sale de viaje, hace lo quiere, y está bien, me parece perfecto. Pero que no me siga webiando, que pare, por favor”.

“¡Por favor, ponte a pololear o agárrate a otras minas! ¡Pero por favor déjame tranquila, Patricio Laguna! Por favor”, sostuvo Halabi en el programa de farándula de La Red.