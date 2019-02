Zalo Reyes salió a aclarar su estado de salud luego de la foto con Felipe Avello

Preocupación generó una fotografía de Felipe Avello, en donde el comediante se mostraba junto al cantante Zalo Reyes en una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago.

La imagen del “gorrión de Conchalí” preocupó a sus fanáticos y seguidores, por lo que Avelllo terminó borrando la foto para no alertar más a sus seguidores.

Sin embargo, al eliminar el post se provocó la reacción contraria.

Frente a esta situación, el autor de “Mi Prisionera” salió a desmentir los comentarios por medio de una publicación en su Instagram oficial (@Zaloreyeselgorrion).

Zalo Reyes escribió “Jejejjeje se me acercó en el aeropuerto @felipeavellosuazo … simpático …. y subió una foto ….. me llamaron de la cuarta para preguntarme si estaba enfermo y en cual hospital me encontraba🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Estoy en el aeropuerto viajando al show de esta noche, en el casino Dreams de Temuco !!!!!”.