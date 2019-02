Carla Jara estrenó su nuevo cambio de look: "Me juro modelo"

Su pelo tiene un color distinto.

Carla Jara fue una de las ex chicas Mekano que más destacó, ya que participó en el reality show “Pelotón” y también tuvo algunas actuaciones en la televisión.

Actualmente está enfocada en su proyecto donde ayuda a los animales y también pasa mucho tiempo junto a su familia, hecho que queda demostrado en sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones, Carlita publicó su nuevo cambio de look, donde tiene un color de pelo más rubio.

“¡Pose, pose, pose! Me Pongo rubia y me juro modelo al tiro”, comentó la ex “Mekano” sumando miles de likes y comentarios que aplauden su estilo.

