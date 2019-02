Karen Bejarano cuenta cómo superó el bullying por sus pecas

Su familia jugó un rol importante.

Han pasado algunos meses desde la conflictiva salida de Karen Bejarano del “Muy Buenos Días”, por esa razón la ex “Mekano” está aprovechando el tiempo para estar con su familia.

Por esa razón, la panelista se fue a Brasil, tal como la ha mostrado en sus redes sociales donde se le ha visto tomando sol y disfrutando de la playa.

Sin embargo, Karen aprovechó la instancia para confesar que sufrió bullying cuando estaba en el colegio, ya que sus compañeros la molestaban por sus pecas.

“Me ponían sobrenombres, me decían que me lavara la cara que estaba sucia y eso me dejaba súper triste e insegura. Creía que eran feas y crecí con esa idea y nació en mi una inseguridad tremenda, al nivel en el que no me gustaba nada de lo que veía en el espejo”, contó.

Gracias al apoyo que tuvo de su familia, la cantante aprendió a querer sus pecas, ya que encontraba que era un lindo accesorio.

“Amemos a los otros con sus diferencias, que ninguno es perfecto y todos buscamos lo mismo en la vida… ¡Amor! Que Dios nos bendiga a todos”, concluyó.