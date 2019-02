Lucila Vit presentó a su nueva pareja en Instagram

Llevan más de un año de relación, pero recién este sábado Lucila Vit presentó oficialmente a su pololo a través de Instagram.

En la imagen se ve a ella, su pareja Emanuel Antegiovanni, un abogado de 34 años y oriundo de Rosario, misma ciudad de donde es Lucila, en un restaurant junto a sus amigos Natalia Mandiola y Rafael Olarra.

Respecto a su actual momento, la modelo afirma estar contenta.

“Sí, estoy pololeando con él y estoy muy contenta; eso es lo importante. Mientras uno esté feliz, todo bien”, dijo la argentina al diario “Las Últimas Noticias”.

Hermosa noche con @rafaolarra19 @natimandiola en @fukaichile #fukaiElMañio ❤️

Consultada por qué no mostró su nueva relación antes respondió “siempre he sido de no contar mucho lo mio, de hecho él no quería que publicara la foto que subí el sábado. No le gusta la exposición, es más sensible, entonces, quiero cuidarlo bien.”

Agregando que “respeta mi trabajo, sabe que soy conocida, pero siempre cuidándonos mutuamente y yo lo quiero cuidar.

Lucilia se separó en el 2016 del golfista chileno Benjamín Alvarado, tras cuatro años de matrimonio.