El inesperado mensaje religioso de Angie Jibaja sobre su rehabilitación por adicciones

Gracias a la reconciliación que tuve con Cristo, obtuve por su gracia, por su perdón y misericordia una rehabilitación exitosa…. Todo se lo debo a Cristo, siempre he sido una mujer de fe, a punta de la biblia me sane y declaró que estoy sana. Gracias Cristo Jesús.❤️ Yo debo continuar, como se los dije, solo con hechos más no palabras demostrarte una vez más que si se puede, SI SE PUEDE…. DIOS siempre me ponen ángeles y personas que si valoran mi trabajo y mis talentos. Mi recompensa, por que Jesús te recompeza cuando haces las cosas bien… Dios no viene por los justos, sino por los pecadores y no hay un ser humano perfecto, pero el me dará la fuerza que necesito para seguir. Amo a mis hijos más que nada en este mundo y merecen todo lo que yo solamente les puedo dar como siempre lo hice. Jejejeje miren lo que me regalo por Jesus😏 ESTE 17 DE MARZO MI PRIMER PERFORMS EN RUMANIA. EN @GRAND_CASINO 🎼 DONDE HARÉ LO QUE MÁS ME GUSTA HACER CANTAR. TODO ESTO GRACIAS A MI AGENCIA @wolfmgmt EN #DUBAI @wolf ….. ASÍ QUE YA ESTOY PREPARÁNDOME PARA QUE ESE DÍA BRILLE COMO SIEMPRE LO E HECHO, Y AHORA CON MI MUSICA 🎼 #JESUS #MUSIC #SINGER #TRAP #URBANA #DAMACONCALLE #PERFORMANCE #DREAM #SHOW #WORK Muchas gracias a mis fans por confiar en mi siempre en las buenas y las malas. Nunca cambiare mi escencia más si mejorarse mi calidad de vida. Los amo con toda mi alma. Que Dios los bendiga mucho