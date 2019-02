"Uno queda con miedo", Javiera Contador vuelve a las pistas tras un año fuera por lesión

Tras un año fuera de las pistas por una lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha, Javiera Contador (44) volvió a trotar.

En septiembre del 2017 la actriz estaba esquiando en las Termas de Chillán, como se asustó porque tomó mucha velocidad quiso frenar.

“Perdí el equilibrio y mi cuerpo se fue para un lado y las rodillas para otro. Ahí se me rompió el ligamento cruzado de mi rodilla derecha. Sentía que la rodilla me bailaba, que no se afirmaba bien”, relató a Las Últimas Noticias.

Pero pasaron cuatro meses antes de operarse “anduve bien, no me dolía mucho. Fue después de la operación que empecé a sentir mi rodilla rara y con dolor”.

“Me acuerdo que para la primera sesión de kinesioterapia (estuvo seis meses) lloraba de dolor. La idea de esas sesiones también eran muscular el cuádriceps que afirmaba la rodilla. También me costaba agacharme o jugar a gatear con mis hijos. Incluso cuando empecé a hacer yoga me molestaban algunas posiciones.

Asegura que tras la lesión “uno queda con miedo, pero aproveché que mi doctor me dijo que ya era seguro trotar en calle (antes podía hacerlo en máquina). Y la sentí rara, pero tengo que adaptarme, sé que no es la misma rodilla de antes.

Javiera dijo que se quiere preparar para el triatlón de Pucón después de haber corrido 3,5 kilómetros a paso relajado.