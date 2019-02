Paloma Mami reveló que famosos le mandan mensajes internos: "Apuesto que tu rapero favorito está en mi DM"

Paloma Mami aprovechó la noche de este martes para realizar un video en vivo con sus fanáticos en Instagram y respondió sus más pícaras preguntas.

La transmisión la hizo con su hermana Sofía Castillo, quien estuvo encargada de las consultas, y fue así como la cantante de trap fue descartando rumores, confirmando otros y revelando secretos.

Aparte de negar los contactos que la habrían ayudado a surgir su carrera, también aclaró nunca haberse realizado una cirugía plástica. Pero lo que más destacó del video fue la sección sentimental.

Mami se declaró “soltera, hasta la tumba, pero nunca sola”. Añadió que lo que más le gusta de los hombres es el sentido del humor. “Lo que más me importa es que me hagan reír. Si tú me haces reír, me quedo contigo”, dijo.

Sobre si ha recibido mensajes internos de algunos famosos, la cantante respondió “ohh, bueno sí. Apuesto que tu rapero favorito esta en mi DM (Mensaje Directo de Instagram) ahora mismo. Y yo también le escribo a otros famosos, si lo encuentro rico, no tengo problema”.