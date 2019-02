El difícil pasar que vive la exganadora de Calle 7: tiene un tumor cerebral y está postrada

El año 2011 Scarlett Ortega logró ganar la final del extinto programa “Calle 7” de TVN. Pero el éxito que logró en ese tiempo, no se mantuvo a la actualidad, pues hoy vive una compleja situación de salud.

A sus cortos 25 años la cantante sufre de ependimoma, un tipo de tumor que creció en el cuarto ventrículo del cerebro. El 2016 comenzó con los problemas de salud y con el paso de los años solo ha empeorado.

Ximena González Vergara, madre de Scarlett, habló con CHV Noticias para comenzar la compleja situación a la que su hija se enfrenta. “Empezó con malestares estomacales, nunca en la cabeza. Tenía vómitos y náuseas”, recordó.

Tras realizarse exámenes, su neurólogo le recomendó hacerse una resonancia nuclear, el cual dio como resultado el diagnóstico del tumor.

La joven, que en el entonces vivía en Argentina y trabajaba en una compañía teatral, regresó a Chile para tratarse en el Hospital San José debido a una hidrocefalia que sufría. Luego, se le operó el tumor.

No obstante, de poco sirvió el procedimiento, pues la exCalle 7 debió ser intervenida en una segunda oportunidad a mediados del año pasado en el Instituto de Neurocirugía.

Desde aquel entonces, su situación ha sido compleja, cuenta Ximena. Scarlett debió ser sometida a una traqueotomía, por lo que estuvo un tiempo con ventilador mecánico, lo que le paralizó las cuerdas vocales.

“No se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar“, detalló su madre sobre su hija que se encuentra postrada y tiene parálisis facial.

Pese a todo esto, Scarlett Ortega hace cuatro meses fue dada de alta y actualmente está asistiendo a la Teletón, donde se pretende que comience un proceso de rehabilitación a partir de marzo, con el fin de que al menos logre recuperar su independencia.

Debido a la gran cantidad de procesos médicos que sufrió, la familia de Scarlett está haciendo todo lo posible para reunir dinero y pagar los gatos.

El exchico Rojo, Daniel Donoso, precisó a Página 7 que el próximo 16 de febrero realizarán un bingo a beneficio en la comuna de Quilicura, donde vive el cantante. “Yo trabajé con ella, es una chica que canta muy bien y lo está pasando muy mal”, comentó.