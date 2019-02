Pacto de Sangre: Gabriel tiene la prueba perfecta para incriminar a sus amigos

No cabe duda que la teleserie nocturna de Canal 13 está en su momento más tenso, y esto porque Gabriel (Pablo Macaya) encontró el plan perfecto para poder incriminar a sus “amigos”.

En el capítulo de ayer, se pudo ver a los cuatro amigos reunidos, luego que Gabriel los invitara para poder aclarar todo lo sucedido. Al bar asistieron Marco (Néstor Castillana), Benjamín (Álvaro Espinoza) y Raimundo (Pablo Cerda).

Claramente, la conversación no fue con un tono tranquilo, sino que al contrario, mientras todos discutían, Gabriel decidió poner su celular sobre la mesa y comenzó a grabar lo que hablaban.

Fue en ese momento, que logró obtener la confesión que tanto había estado esperando para poder revelar quiénes fueron los verdaderos asesinos de Vanesa.

“Desde que ese murió esa mina, ha sido amenazarnos con que vas a contar toda la verdad. Y después te bajó el ataque de ética cuando supiste que la habíamos cortado en pedacitos y la esparcimos por todos lados. Y más encima me quieres cagar con mi mujer. Ese doble estándar moral me tiene hasta la coronilla. No te quiero ver nunca más”, fue la confesión de Marco.

Con esa declaración, Gabriel podría incriminarlo por la muerte de la joven estudiante. “Lo conseguí, lo soltó todo”, fueron las palabras del personaje de Pablo Macaya hacia su nueva pareja española.

Sin duda, los televidentes no dejaron pasar este importante momento dentro de la nocturna, y así lo comentaron los cibernautas en Twitter.

mi teoria es que marcos se enterara de que josefa sabe q no espera una hija de el y la golpeara y morira y como Gabriel tiene esa confección la va a querer mostrar pero algo. sucedera… jajajjajjaja 😂 #QuiénEres pic.twitter.com/D2KEJ0uQLA — Fer Suarez (@mandalasdelanaa) 8 de febrero de 2019

Me alegro q Gabriel tenga la confesión… Ojala los haga pagar a todos! #QuiénEres — Camila ☀️🌴 (@cami__nacha) 8 de febrero de 2019

No nos ilusionemos…. Gabriel estará a punto de entregar la grabación pero se va a arrepentir cuando sepa q la guagua es de él 🤷🏻‍♀️ #QuiénEres — BaBi (@babi__82) 8 de febrero de 2019

Que le roben el celular a Gabriel #QuiénEres — Leticia Getriebe (@Ms_Getriebe) 8 de febrero de 2019

