Pedro Ruminot sobre su cáncer: “Me dijeron que me iba morir”

El exintegrante del Club de la Comedia fue diagnosticado con la enfermedad en 2007.

“Yo estaba muy mal porque me dijeron que me iba morir. Fue así como ‘hoy en la noche te vas a morir`. Estaba en una sala común en el Instituto del Tórax en Providencia, y con puro abuelitos que todas las semanas iban abandonando la sala”.

De esta manera, Pedro Ruminot se refirió cáncer que le fue diagnosticado en 2007 y que lo tuvo al borde de la muerte.

En entrevista con el programa “Mucho Gusto”, el humorista sostuvo que su recuperación fue posible gracias a un rosario. “La señora del aseo me escuchó llorando porque le dije que iba a morir. ¿Usted cree en Dios? Y yo ‘Sí, pero no mucho’. ‘Crea’, me dijo. Al rato después volvió y me trajo un rosario”, recalcó.