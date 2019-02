Javiera Suárez relata los duros momentos que enfrenta por su tratamiento contra el cáncer

View this post on Instagram

"ESTO, TAMBIÉN VA A PASAR" Esta primera foto es de hoy en Colico. Llegamos con @drcristianarriagada , Pedrito y Bartolo hace 1 semana. La foto muestra sonrisa, colores, sol!! Pero no ha sido tan así… Los doctores cuando quieren saber tu nivel de dolor, siempre preguntan: del 1 al 10, siendo uno, cero dolor- y diez, lo peor. ¿Cómo te sientes? Hoy siento 7 de dolor. Pero post radioterapia en cerebro y mediastino, he estado en nivel diez durante días. Los remedios han ayudado, pero poco… o, más bien, lento. Llevo una semana con esofagitis, lo que equivale a sentir, incluso la saliva, como si te tragaras un fósforo prendido. Después de casi dos días sin comer y solo tomar muy poco líquido, hoy recién pude disfrutar 2 helados de agua y un huevo a la copa. Estoy pesando 45 kilos. También por la radio se me cayó el pelo en el área irradiada. Aunque eso me da igual. Lo tapo con pañuelo. He llorado desesperadamente. Pensado si quizás de tanto dolor me volveré loca. Sentir que mi cuerpo es un trapero y no veo cómo hacerlo avanzar. Incluso me enojé con Dios un día… "¡Hasta cuándo! Ya llevo 3 años por la mierda, necesito estar sana. ¿Qué te cuesta?" , le grité al cielo desconsolada. Mi Cristián, familia y amigos también sufren. El amor de ellos y la Fe, me mantienen esperanzada. Existe una frase que dice: "ESTO, TAMBIÉN VA A PASAR"… y así ha sido… las demás fotos muestran que hoy estoy mejor que ayer. Y mañana debiera estar mejor que hoy… y así vamos… Como este precioso cuento que me escribió uno de ustedes que iluminó mi día… Sea lo que sea que estés pasando… no importa cuánto te duela, lo difícil que sea o lo asustado que estés… recuerda… "ESTO, TAMBIÉN VA A PASAR" Amén