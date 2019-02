Laura Prieto se defiende de las crueles críticas a su cuerpo con sensual fotografía

La uruguaya acepta su cuerpo tal como es.

Laura Prieto se caracteriza por subir a sus redes sociales distintas fotografías donde muestra su gran figura. Sin embargo siempre queda expuesta a las brutales críticas de sus seguidores.

En dicho contexto, la actriz subió una imagen donde aparece en bikini, pero algunos usuarios comentaron que se veía mal debido a la celulitis.

Por esa razón, la uruguaya decidió publicar otra foto donde muestra toda su sensualidad con un mensaje que habla sobre quererse tal como es.

“Este es mi cuerpo lo quiero y lo cuido… Me acepto con todo lo que ha pasado por mi embarazo, mis penas, mis alegrías. El cuerpo, la piel… El envase de nuestras almas… Me encantaría que nos dejáramos de ver como objetos o productos… Me encantaría que nos viéramos con mujeres con historias, con fuerza, con emociones”, manifestó Laura.

