"Con razón van mujeres a las manifestaciones": Maldonado y Argandoña no ocultan su "debilidad" por uniformados

En medio de las funas en las que se han visto afectadas en sus dos últimas presentaciones como “Las Indomables”, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado defendieron efusivamente el resguardo que tuvieron por parte de Carabineros a la salida de Llolleo y evidenciaron su gusto por los hombres con “uniforme”.

Las animadoras del programa “Sin límite” de Radio Agricultura, se refirieron este lunes sobre la persecución que han tenido por grupos de personas a la salida de sus presentaciones. En este escenario, Maldonado defendió el rol de Carabineros ante la crítica de por qué los funcionarios emplean tiempo en situaciones como las del fin de semana.

“Los carabineros están para resguardar la seguridad de todos los ciudadanos chilenos, incluyendo a los ‘choros’ de ustedes, cuando alguien les quiere ‘aforrar’. A ustedes también Carabineros los protege, así es que nosotras nos sentimos felices de que Carabineros nos haya defendido”, afirmó Maldonado.

Por su parte Argandoña, detalló la salida hasta el vehículo policial en donde afirmó haber quedado sorprendida con los atributos físicos de los efectivos del GOPE.

“Con razón las mujeres van a las manifestaciones”, expresó, a lo que Maldonado agregó: “Con todo respeto, el uniforme a mí me mata, tú sabes que a mí me mata, me trastorna, tú sabes que yo veo eso y me caigo ahí mismo”, aseguró.