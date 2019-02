Le pegaron un botellazo en la cabeza a Toarii Valantin mientras caminaba por Pucón

El ex chico de Rojo Toarii Valantin denunció a través de cuatro de historias de Instagram una violenta agresión que sufrió el 9 de febrero mientras estaba paseando con unos amigos en Pucón.

“Pucha cabros, tengo mucha pena por lo que me pasó anoche, mucha lata. Gracias a todos los que me han enviado mensajes y preguntado cómo estoy. Para los que no saben, ayer salí con mis amigos y tres cabros curados me reconocieron, y por ninguna razón, se dieron vuelta y me pegaron con una botella en la cabeza. Caí a piso, estaba mal, pero gracias a Dios no me pasó nada”, contó, según consignó La Cuarta.

“No se preocupen, ya estoy bien, me duele la cabeza, pero eso. Un llamado porfa, yo si salgo a carretear es para pasarlo bien, no para recibir botellazos en la cabeza. Besitos a todos”, agregó.