Pablo Mackenna analizó el sueño de su ex: "No te están regando la plantita"

En 2009 terminaron su matrimonio, pero eso no significa que exista una mala relación entre Pablo Mackenna y Javiera Díaz de Valdés. Entre ambos tienen una hija, Rosa, y la actriz se caso nuevamente en 2017 con el crítico literario Juan Manuel Vial.

Como no existe “mala onda” entre ellos, también hay espacio para el humor.

“Llevo noches soñando que me regalan plantas. Que hago jardines. Sitios grandes y pelados”, escribió Javiera en Twitter.

El poeta no se aguantó la creatividad e hizo su propio análisis psicológico del sueño de su ex. “Según el análisis freudiano de los sueños significa que no te están regando la plantita. Naaaaa broma”, le respondió Mackenna.