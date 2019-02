Toarii Valantin cree que le pegaron un botellazo en la cabeza por ser famoso

Toarii Valantin sufrió una violenta agresión a la salida de una disco en Pucón. Según relató, tres sujetos, sin ningún tipo de provocación, lo golpearon con una botella en la cabeza.

“Me topé con tres cabros que habían estado tomando, ellos se acercan a nosotros y uno de ellos me dice con envidia: ‘ah, tú eres el Toa, el cantante famoso’ y yo humildemente le dije que sí. Ahí me doy media vuelta y por la espalda me pegan un botellazo en toda la cabeza. Me caí de inmediato”, recordó, en una entrevista con La Cuarta.

Agregó que “yo no les hice nada, me pegaron por ser yo no más. Yo creo que fue pura envidia”.

Tras el golpe, el ex chico “Rojo” contó que quedó mareado. “De inmediato me llevaron en ambulancia y solo me quedó un chichón, ya que la botella no se rompió. Me revisaron y estaba bien, pero me mandaron a realizarme unos exámenes”, contó.