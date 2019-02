Actores de "Isla Paraíso" atienden a Constanza Mackenna durante su embarazo

Será el primer hijo de la artista.

Hace pocos días la actriz de “Isla Paraíso”, Constanza Mackenna, publicó una fotografía donde comentaba que estaba embarazada.

En dicho contexto, la artista habló con Las Últimas Noticias sobre cómo se han portado sus compañeros de la teleserie de Mega.

“Todos han sido muy cariñosos con la noticia. Se preocupan de que esté cómoda y que tenga donde sentarme. A veces me da hambre y todos me atienden, jajaja. Hasta me regalan su comida. Me he sentido muy cómoda y querida en este proceso”, manifestó.

Constanza destacó que siempre quiso ser mamá, aunque estaba en sus planes más a futuro. “Pasó y cuando no está en los planes es raro, pero llegó en el momento que tenía que llegar no más”.