Camila Recabarren muestra sin miedo sus estrías

La ex Mis Chile está feliz con su nuevo cuerpo.

Camila Recabarren se sigue desempeñando como panelista de “La Mañana de Chilevisión” y una vez que termina el programa sigue manteniendo informados a todos los seguidores de sus redes sociales.

Por esa razón, la modelo subió una historia donde reveló que habían salido estrías en su cuerpo y lejos se preocuparse, se mostró orgullosa por eso.

“Estoy feliz porque me salieron estrías y me encantan, no las tenía antes”, manifestó la ex Miss Chile agregando que en otra vida fue una cebra.