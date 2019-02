Jean Philippe Cretton toma drástica decisión: deja el rock y da radical giro en su carrera musical

El animador de televisión Jean Philippe Cretton, es conocido en los medios por llevar una vida en paralelo dedicada a la música, específicamente en el mundo del Rock, realizando rutas musicales, tanto como solista como con su conjunto musical, Rey Puesto.

Sin embargo, Jean Philippe parece haber encontrado un nuevo ritmo de inspiración: la cumbia.

El cambio de género del presentador de tv, esta acompañado por el lanzamiento de su nueva canción “Yo ya fui un tarado”, que ya es todo un hit en Spotify con más de 10 mil reproducciones. La letra de la canción contiene un carácter contingente y con crítica social.

“Tiene sus repasadas también a la política, a los curas. Pero sí, básicamente es la sensación que empieza a darse en una edad en adelante que es como de ‘yo ya la hice esta, entonces ahora la voy a hacer distinta’” o “ya lo viví, ya lo pasé, no me vengan con cuentos”, reflexionó el también músico, y cómo no creerle cuando parte de la letra dice: “Yo ya fui un tarado, me di por enterado, la izquierda y la derecha, son del mismo lado“.

Te invitamos a revisar la nueva canción de Cretton: