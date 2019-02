Luciana Salazar recuerda su inolvidable piscinazo y entrega consejos a candidatos de Viña 2019

Cada vez queda menos para una nueva edición del Festival de Viña del Mar, y con eso todo lo que rodea al evento más importante del verano. Uno de los puntos más atractivos para el espectáculo nacional, es la carrera por transformarse en los nuevos rey y reina del certamen, en esta línea la argentina Luciana Salazar recuerda y entrega consejos para los próximos candidatos.

La modelo argentina, quien revolucionó al mundo tras quedarse con la corona del Festival el año 2005, recordó su paso por Viña y como le cambió la vida.

“Fue todo tan repentino. Yo había ido trabajar a ‘SQP’ y no había mucha esperanza de que ganara(…) Hubo dos. (picsinazos) El primero que hice cuando me saqué el corpiño y me afirmé los pechos con las dos manos. Ese revolucionó a todos, dijo la trasandina.

Por otro lado, Luciana Salazar le entregó algunos consejos a las candidatas que irán por el cetro este 2019.

“A los chilenos se les llega con el carisma, con la buena onda. Hay que saber acercarse a la gente y pasarlo bien. Las personas valoran eso. La idea es que la gente te quiera y se divierta con vos”.

Hasta el momento , sólo están confirmados los candidatos de TVN Chantal Gayoso y Hernán Arcil, además de los representantes de canal Vive, Ingrid Aceitón y Edmundo Varas, quienes apuestan a llevarse el trono que actualmente poseen Matías Vega y Betsy Camino.

Aquí puedes revivir el piscinazo de Luciana Salazar: