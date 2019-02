El amargo 14 de febrero de Nicole Moreno “Luli”

Mientras para muchos, este el 14 de febrero es motivo de celebración y para demostrar amor, pero para Nicole Moreno, será lo contrario y eso la tiene triste.

En ese contexto recordó un lindo momento que vivió en el día del amor junto a su hijo, el mismo que se mantiene en internación provisoria en un centro del Sename ubicado en Graneros, luego de participar en una balacera en enero pasado.

“Todos los días de mi vida. Lo que más deseo en esta vida es volver a repetir ese momento. Me acuesto cada noche pensando en él, con ganas de estar con él” relata en entrevista con La Cuarta.

La modelo rememora unas vacaciones junto a su hijo, en Playa del Carmen, México, de las que disfrutaron hace cuatro años.

“Era un día súper tranquilo, cerca de las tres de la tarde. Estábamos en la piscina del hotel y de repente mi hijo desapareció. Lo empecé a buscar y al rato apareció con un regalo muy lindo, yo quedé impresionada”, relató Nicole.

Quien agrega que al llegar a su dormitorio encontró su cama llena de pétalos de rosa

s con frases que decían “mamita, te amo”.

Asegura que se impresionó, porque nunca pensó que su hijo le organizaría algo así.

“Él no tiene problemas para demostrar sus sentimientos conmigo, la mayoría del tiempo me dice cuanto me ama, y yo a él”, finaliza.