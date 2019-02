Hija de René O"Ryan venció su mayor miedo con extrema prueba para honrar a su padre

Tras el fallecimiento del exinstructor de “Pelotón”, René O’Ryan, su hija, Eileen O’Ryan, decidió realizar una experiencia extrema en honor a él . Pese a su temor a las alturas, decidió saltar en paracaídas desde, aproximadamente, 4 mil metros de altura.

La joven, de 23 años, comentó que su objetivo era sentir lo que a su papá le apasionaba y, además, poder superar su miedo.

Sin embargo, expresó que no disfrutó el instante. “Lo pasé súper mal, me ahogué entre la adrenalina y los nervios. Es como sacar la cabeza por la ventana en un auto que va rápido. Cuesta mucho respirar”, declaró en una entrevista a Las Últimas Noticias.

También añadió que “cuando se abrió el paracaídas me relajé y me lo lloré todo de emoción. Esto lo hice por mí y por él. Jamás me hubiera enfrentado a uno de mis miedos más grandes”.

Según Eileen, su padre sólo hablaba de ámbitos positivos acerca del paracaidismo. Él explicaba que realizar esta experiencia era “lo máximo” y que si ella lo hacía, le encantaría.

La aventura abarca casi 5 minutos navegando por los aires y la caída en sí dura entre 40 y 45 segundos.