Sin Kel: Así fue el "romántico" 14 de febrero de Pangal Andrade

El deportista y ex chico reality Pangal Andrade pasó un inusual Día del Amor, pero no por eso menos romántico.

Es que el ex de Kel Calderón está disfrutando con su familia y su perro labrador, “Bagual”, con el que compartió unas tiernas fotos en Instagram.

“Feliz día a todos los enamorados. En este día no es solo pasarlo con la mujer o hombre q ames, si no con la familia y ser que te acompaña a todas partes y mueres por el . Yo lo voy a pasar con mi familia y mi gordito que sin el bueno no se q pasaría @bagual9 …. #enamorados #felizdia …”, escribió.