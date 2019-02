El especial reencuentro de Karen Doggenweiler en el Festival de Los Vilos

Este ha sido un verano redondo para la animadora de TVN Karen Doggenweiler, que se ha lucido en todas las noches de los festivales que ha animado a lo largo de Chile.

Este sábado fue el turno del Festival de Los Vilos, donde brilló con su look y tuvo una visita especial.

Se trata del cantante Douglas con quien se reencontró y compartió su buena onda. Asimismo, le deseó éxito al cantante Neven Ilic que representará a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña.

“Que lindo reencuentro con mi querido @douglaschile y qué placer conocer a @nevenilic tremendo talento! Mucho éxito en el próximo @elfestivaldevina que nos estará representando como país! 🇨🇱🇨🇱💜💜💜 #FestivalDeLosVilos @munilosvilos | 📸 @danielsantanab 💜”, escirbió en Instagram.

Pero eso no fue todo, porque Douglas reposteó la foto en su Instagram y le respondió: “Que placer volver a verte @karendtv de las mejores personas que he conocido en el medio, siempre contagiando buena onda, te adoramos #Repost @karendtvwith @get_repost”

