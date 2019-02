Rocío Toscano se luce en bikini durante su travesía por el sur

View this post on Instagram

Holi 😏 como van? Nosotros aquí… playa… lo hemos pasado muy bien estos días pedaleando por el Lago Llanquihue 💛 es hermoso viajar en bici, no depender de nadie, gastar 0 peso en movilización, hacer ejercicio y no perderte de ningún paisaje del camino. Es tan hermoso el Sur de Chile 💫 el maqui, la mora, las ciruelas, manzanas de la temporada y el Chucao 🐦 que nos acompaña en el camino con vista al Lago y sus volcanes 🌋 una experiencia sin duda inolvidable. Si tiene las ganas y puede hacerlo, no lo dude y hágalo. En qué va la teleserie? No la he visto hace rato 🤣 pónganme al día!!! Un besooo!! Gracias por el cariño😘☺️ Mi colchón de @sherpalife que uso pa dormir en mi 🏕 me apaña a todas 😍🌼