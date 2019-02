Álvaro Espinoza asegura estar "cansado" de su trabajo en Pacto de Sangre

Su trabajo tiene “una carga emocional muy fuerte”.

Álvaro Espinoza ha sido uno de los actores más relevantes de “Pacto de Sangre”, ya que Benjamín día a día planeada nuevas cosas.

En se contexto, el artistas habló sobre su personaje, el cual le ha significado un gran trabajo y también mucho desgaste, tal como lo contó en La Tercera.

“Estoy cansado. Mi personaje en ‘Pacto de Sangre’ ha sido una carga emocional muy fuerte. No es que me esté volviendo loco ni nada de eso. Me gusta hacer de malo”, destacó.

Según Espinoza, el principal problema no es el personaje, sino que son las “escenas cargadas de emoción”, ya que “después de ocho meses terminas hecho bolsa. Ahora me voy de vacaciones”.