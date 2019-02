Camila Gallardo profundamente afectada: "Alcalde de Puerto Varas sobrepasó mis límites del respeto"

El matinal “Muy Bueno Días” tuvo la oportunidad de hablar con Camila Gallardo luego de que el alcalde Puerto Varas intentara besar en los labios a la cantante.

Primero, la cantante habló de forma interna con Cristián Sánchez, a quien le manifestó estar “muy afectada”, algo que también se notó en su voz cuando, luego de unos minutos, hicieron un contacto telefónico.

Cami contó que no solo se sintió vulnerada arriba del escenario mientras recibía el galardón, sino que la autoridad tuvo una un mal comportamiento desde antes, cuando la visitó en el camarín para una foto.

“Me miró de arriba a abajo. Me tomó la cara de manera muy especial y me dio un beso. Nos tomamos la foto, me agarró de la cintura de una manera que no corresponde. El sobrepasó mis límites del respeto”, escribió de forma interna con Sánchez.

Ya en el contacto telefónico, la joven dijo que “mi intención no es funar a nadie. Solo decirle a la gente que está escuchando esto que habemos más (mujeres) y habemos muchas”.

“Yo sentí culpa, y creo que eso es parte de un sistema que yo he vivido, y no está bien”, agregó.

“Me bajé del escenario súper incómoda, sintiendo como que había hecho algo malo, cuando no hice nada malo”, relató con una voz temblorosa. “Yo creo que no tengo que pedirle disculpas a nadie”, respondió.

Gallardo detalló que, para ella, sobrepasar los límites fue cuando el alcalde “entró ebrio al camarín, acercarse más de lo que uno debe, agarrarle la cara a alguien. Eso no está bien”.