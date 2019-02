Mariana Derderián encara en vivo a alcalde de Puerto Varas en defensa de Camila Gallardo

Gran revuelo causó el registro donde aparece el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, intentando besar en la boca a la cantante Camila Gallardo al finalizar su concierto.

Tras el show, el edil se subió al escenario para entregarle un reconocimiento por su participación y, al momento de saludarla, intentó realizar esta acción, que causó gran rechazo por parte de la comunidad.

Luego de este polémico suceso, Bahamonde se contactó con diversos matinales de televisión contando su versión, y fue en Bienvenidos de Canal 13, donde mantuvo una fuerte discusión con la panelista Mariana Derderián.

En este sentido, la actriz encaró al edil por sus declaraciones. “Usted dice que los tiempos están cambiando, no, le cuento, los tiempos cambiaron hace un rato y usted no se ha enterado parece“, declaró.

Luego, Mariana agregó que “las mujeres del sur y las mujeres de Santiago somos exactamente las mismas mujeres que nos parece que el comportamiento que usted tuvo es absolutamente reprochable, así que no haga una diferencia”.

Además, la panelista increpó al edil por no querer pedirle disculpas a la cantante chilena tras su actuar. “Me molesta profundamente que niegue que no se acercó más de 40 centímetros, porque le digo al tiro que cuando usted agarra a una mujer y le agarra la nuca con la mano ya rompió la proxemia que existe y que por definición usted no tiene por qué traspasar. No me parece que sea permitible”, manifestó.

En su defensa, Ramón Bahamonde expresó que no estaba de acuerdo con la actriz y que él tampoco debía creerle todo lo que decía.