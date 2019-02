Belén Mora se sincera: quiere agrandar la familia junto al "Toto"

La actriz Belén Mora, quien se hizo conocida por sus diversas presentaciones en el programa “Morandé con Compañía” de Mega, dio a conocer uno de sus deseos más importantes que pretende cumplir junto a su pareja, Francisco “Toto” Acuña.

La comediante está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, luego de su exitoso paso por Festival del Huaso de Olmué, pero ya se está preparando para nuevos desafíos.

En medio de los preparativos para la nueva temporada del programa de Mega, la actriz realizó una entrevista con La Cuarta y expresó su deseo de ser madre nuevamente.

“Quiero tener más hijos. Me veo conduciendo un late, haciendo radio y también realizando stand up hasta viejita, hasta que me bajen a palos del escenario, jajá”, declaró.

Revisa imágenes de la pareja a continuación: