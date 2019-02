La anécdota de Marcela Vacarezza en la Gala de Viña cuando quedó sin ropa interior en plena alfombra roja

Cada día queda menos para la esperada Gala del Festival de Viña del Mar que se realizará este viernes 22 de febrero. Es por esto, que durante el matinal “Muy Buenos Días” de TVN, los panelistas decidieron comentar algunas de sus anécdotas en este evento.

Marcela Vacarezza, quién se integró al matinal durante la temporada estival, recordó una divertida historia que hizo reír al resto del equipo.

De acuerdo a lo comentado por Vacarezza, ese año desfiló con un vestido que tenía una gran abertura a un costado, con el que no se podía ocupar ropa interior tradicional. Por este motivo, Carola de Moras le recomendó una especie de ‘conchero’ que se pegaba al cuerpo, cuya misión era cubrir la parte delantera y trasera.

“Yo parto caminando por la alfombra roja, todo perfecto, pasos largos, y de repente los pasos se me empiezan a acortar porque siento… se me cayó, se me soltó la parte de adelante. Caminé toda la alfombra roja afirmando esta cosa para que no quedara en la alfombra… no es chiste, es de verdad”.

A esto agregó: “Después de todo esto llegó a la comida y la Carola de Moras me dice ‘y ¿cómo te fue?’ y yo le digo ‘como las pelotas, tuve que ir al baño a botarlo’”.

Sin embargo, todo tiene una explicación. La esposa de Rafael Araneda decidió untarse crema y comenzó a transpirar, provocando que la prenda se despegara de su cuerpo.