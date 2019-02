Cada vez falta menos para que comience la gala del Festival de Viña del Mar 2019, la cual dará inicio este viernes 22 de febrero. Es por esto que diversos famosos comenzaron a preparar sus looks para la esperada noche, y algunos de ellos decidieron mostrarlos en sus redes sociales.

Tal es el caso de la modelo Adriana Barrientos, quien hasta ahora tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, que compartió un clip en el que mostró el vestido que usará este viernes en la gala.

La leona escribió junto al video la siguiente frase: “Primicia ! Mi vestido para gala viña 2019 , ya lista estupenda con @israelcamus , ahora nos quedan las pruebas de peinado con @gustavodiazestilista y maquillaje @marceliits”.

No obstante, no se esperaba las burlas por parte de sus seguidores ante el vestido, quienes expresaron que parecía de novia, y que no era el look más adecuado para la gala.

“Pareces novia, nada novedoso, se nota que andas con el vestido en la cartera”, “Se parece a mí mantel”, “Vestido de novia??? Mejor un cambio”, “Esta lindo..pero parece de novia”, fueron algunos de los ácidos comentarios.

Cabe consignar que el Festival de Viña será transmitido por las pantallas de TVN y Canal 13, y tendrá como anfitriones a Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, quienes analizarán las apuestas de cada asistente junto a un panel de expertos.