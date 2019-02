Mey Santamaría vivió una mini luna de miel en Argentina

La conductora de Guía Láctea del canal Vive de VTR, Mey Santamaría viajó este fin de semana junto a su esposo Philip Timmermann a Argentina, a un matrimonio de una pareja cercana a ellos.

No obstante, antes de realizar este viaje, se sentía complicada ya que no sabía con quién dejar el cuidado de sus hijos. La cubana radicada en Chile explicó que tienen poca red de apoyo. “Mi madre vive en Miami y mi suegra viaja mucho por trabajo (…) el gran miedo que me da es que como vivimos en un país sísmico, justo suceda un terremoto y no podamos volver con ellos de inmediato”, fueron las palabras de Santamaría al diario Las Últimas Noticias.

Luego de pensarlo por mucho tiempo, Mey comentó que pudo viajar gracias a las insistencias de su esposo. “Mi marido insistió mucho, lo que agradezco profundamente pues recuperamos un espacio súper necesario para la pareja”, expresó.

Para poder realizar este viaje al país transandino, Mey dejó a sus hijos con Isela, que ha trabajado con ella durante años.

Luego de su escapada, la modelo publicó una imagen en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 283 mil seguidores, con el siguiente mensaje: “Un fin de semana exquisito en pareja y sin hijos! Nunca pensé que lo disfrutaría tanto, así que se lo recomiendo a todas las Mamitas aprensivas como yo que no salen solas desde que sus hijos nacieron”.

