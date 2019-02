Conoce a la estupenda polola 20 años menor de Mario Mauriziano

View this post on Instagram

Aprovechando los últimos días de vacaciones 🙌🏻. Si, soy una amante del animal print 🐆 , me encanta y no lo voy a superar nunca!!! También parezco con elefantiasis pero bueno, son detalles, ya me aburre buscar la foto perfecta, es lo qué hay no más, simplemente efecto de la foto ✌🏾😘. ☀️ • • • #beach #summer #summervibes #sun #love #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram #colorful #style #swag #chile #nomakeup #casual #puertovelero