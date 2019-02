Di Mondo se desahoga de las bromas y memes que genera su apariencia

El fashionista se toma la situación con humor.

Di Mondo está de vuelta en nuestro país y este jueves estuvo presente en el “Mucho Gusto” junto a su pareja, Eric Javits, donde hablaron de su relación.

Pero eso no fue todo, ya que el fashionista fue consultado sobre las múltiples bromas que recibe en las redes sociales por su apariencia.

“Lo encuentro muy chistoso. No soy como tan cuadrado y no me lo ‘tomo tan en serio"”, comentó Di Mondo, agregando que hay “memes extraordinarios”.